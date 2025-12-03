शिक्षा विभाग का नवाचार: अब एआई बनेगा छात्रों का कॅरियर गुरु

Education Department's innovation: AI will now become students' career guru
आज के समय में एआई ने जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी हर छोटे मोटे सवालों के लिए एआई की मदद लेने लगे हैं। इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने भी एआई की मदद से बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता आसान बना दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से खास कॅरियर गाइडेंस ऐप लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो छात्रों और अभिभावकों को सही करियर ऑप्शन चुनने के लिए मार्गदर्शन देगा।
शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का राष्ट्रीय संस्थान तथा वाधवानी फाउंडेशन की ओर से संयुक्त रूप से विकसित माई कॅरियर एडवाइजर ऐप अब प्रदेश के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों की ओर से डाउनलोड करवाया जाएगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
यह ऐप कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कॅरियर मार्गदर्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि, कौशल एवं क्षमता के आधार पर उपयुक्त करियर विकल्प चुनने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत विद्यालय स्तर पर इसके उपयोग को अनिवार्य किया जा रहा है।
ऐप के माध्यम से 1500 से अधिक करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सेल्फ-रिव्यू टेस्ट के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करना। एआइ आधारित व्यक्तिगत करियर सुझाव। करियर प्रोफाइल आधारित मार्गदर्शन। अभिभावक व शिक्षक के साथ रिपोर्ट साझा करने की सुविधा मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थी अपने मोबाइल में माई करियर एडवाइजर ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर उसका नियमित उपयोग करें। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
