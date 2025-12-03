शिक्षा विभाग का नवाचार: अब एआई बनेगा छात्रों का कॅरियर गुरु

ऐप के माध्यम से 1500 से अधिक करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सेल्फ-रिव्यू टेस्ट के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करना। एआइ आधारित व्यक्तिगत करियर सुझाव। करियर प्रोफाइल आधारित मार्गदर्शन। अभिभावक व शिक्षक के साथ रिपोर्ट साझा करने की सुविधा मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थी अपने मोबाइल में माई करियर एडवाइजर ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर उसका नियमित उपयोग करें। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।