शिक्षक सम्मेलनों में गूंजे शिक्षा सुधार के मुद्दे

नगर निगम सभागार में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत जयदेव पाठक की व्याख्यानमाला से हुआ। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि बालकों के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम है। पूर्व विधायक अवस्थी ने शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग का समर्थन किया। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजेन्द्र गग्गड़ ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष रामप्रसाद माणम्या ने संगठन का परिचय कराया। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाशचंद्र सुथार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। सम्मेलन में जिला सभाध्यक्षकृष्णपालसिंह राठौड़, समाजसेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा, मंजू कुमावत, अशोक व्यास, भगवान दास, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, डीईओ अरूणा गारू, रामेश्वर बाल्दी, सीबीईओ रामेश्वर जीनगर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। जिला मंत्री सुरेश चंद्र बड़वा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनोप सिंह ने आभार जताया। संचालन जिला कोषाध्यक्ष बनवारी काबरा व महिला मंत्री नीता रावत ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावों पर हुई चर्चा तथा गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग गूंजी।