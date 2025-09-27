शिक्षक सम्मेलनों में गूंजे शिक्षा सुधार के मुद्दे

शहर में विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षकों ने शिक्षा में नवाचार, संगठन की मजबूती, विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने तथा शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलनों में अतिथियों ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
प्रगतिशील शिक्षक संघ का सम्मेलन
वर्धमान जैन विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के जिला अधिवेशन में पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि शिक्षा विकास में शिक्षक संगठनों की बड़ी भूमिका है। सभी संगठनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने मंच से शिक्षकों की विभिन्न मांगें रखीं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला संगठन मंत्री मोहन मेहरिया ने विद्यालयों में स्काउट गाइड गतिविधियां बढ़ाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष अशोक जीनगर ने शिक्षकों को संगठित रहने का संदेश दिया। जिला मंत्री नलिन शर्मा ने संगठन की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सम्मेलन में अशोक त्रिवेदी, भगवत सिंह, विनोद पारीक, सुनील व्यास, अविनाश शर्मा, खुशराज पारीक, नवनीत जोशी, लाजवंती शर्मा, नाना लाल शर्मा, लादू लाल तेली सहित कई वक्ताओं ने विचार रखे। सम्मेलन में शिक्षकों ने संघर्ष के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। अधिवेशन के दूसरे दिन राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अजमेर चौराहा स्थित कार्यालय पर खुला अधिवेशन सुबह 9 से 11 बजे तक होगा।
राष्ट्रीय शिक्षक संघ का अधिवेशन
नगर निगम सभागार में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत जयदेव पाठक की व्याख्यानमाला से हुआ। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि बालकों के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम है। पूर्व विधायक अवस्थी ने शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग का समर्थन किया। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजेन्द्र गग्गड़ ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष रामप्रसाद माणम्या ने संगठन का परिचय कराया। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाशचंद्र सुथार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। सम्मेलन में जिला सभाध्यक्षकृष्णपालसिंह राठौड़, समाजसेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा, मंजू कुमावत, अशोक व्यास, भगवान दास, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, डीईओ अरूणा गारू, रामेश्वर बाल्दी, सीबीईओ रामेश्वर जीनगर समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। जिला मंत्री सुरेश चंद्र बड़वा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनोप सिंह ने आभार जताया। संचालन जिला कोषाध्यक्ष बनवारी काबरा व महिला मंत्री नीता रावत ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावों पर हुई चर्चा तथा गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की मांग गूंजी।
राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) का दो दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन पीएमश्री राबाउमावि बापूनगर में हुआ। जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा व जिला मंत्री महेश मंडोवरा ने बताया कि सम्मेलन में पूर्व विधायक अवस्थी, पार्षद लव कुमार जोशी, राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के उप संरक्षक सावित्री शर्मा, शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र पारीक और लाडो अकादमी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड, बापूनगर विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी अतिथि के रूप में उपस्थित थे।