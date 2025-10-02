Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

बैंड न बाजा फिर भी सोना-चांदी ने तोड़े सभी रेकॉर्ड

अक्टूबर की शुरुआत में ही सोना 1.21 लाख पार, चांदी 1.51 लाख के करीब

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 02, 2025

Even though there was no band to play, gold and silver broke all records.

न कोई बड़ा त्योहार, न ही बैंड-बाजा, लेकिन सोना-चांदी के भाव सितंबर माह में कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। सोना पहली बार जीएसटी समेत 1,21,300 प्रति दस ग्राम के पार पहुंच गया है, वहीं चांदी भी 1,50,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंचकर ऑल टाइम हाई पर है। बुधवार को ही सोना एक झटके में 1,000 उछला तो चांदी 2,000 बढ़ गई।

कीमतों में उछाल के प्रमुख कारण

  • कमजोर रुपया : डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से आयातित धातुओं की कीमतें बढ़ीं।
  • वैश्विक तनाव : अमेरिका-चीन व्यापार तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध व भू-राजनीतिक घटनाओं से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर।
  • निवेशकों की मांग : शेयर बाजार में पिछले एक साल का रिटर्न शून्य रहा, वहीं चांदी ने 60 प्रतिशत और सोने ने 40 प्रतिशत रिटर्न दिया।
  • केंद्रीय बैंकों की खरीद : दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार बढ़ा रहे हैं।
  • औद्योगिक मांग : इलेक्ट्रॉनिक्स व सौर पैनल उद्योग में चांदी की खपत से मांग तेजी से बढ़ रही है।्र

सोने व चांदी में ओर आएगी तेजी

ज्वैलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नवरत्न मल संचेती का कहना है कि इन कीमतों में अभी गिरावट की संभावना कम है। दीपावली तक चांदी 1.75 लाख और सोना 1.25 लाख तक पहुंच सकता है।

निवेशकों के लिए बड़ा संकेत

  • शेयर बाजार सुस्त, कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी
  • सोना-चांदी मुनाफे का सुरक्षित विकल्प बने
  • रेकॉर्ड तोड़ भाव से आम ग्राहकों की जेब पर दबाव

एक नजर में सोना-चांदी के भाव

  • सोना : 1,21,300 प्रति 10 ग्राम (ऑल टाइम हाई)
  • चांदी : 1,50,500 प्रति किलोग्राम
  • संभावित अनुमान : सोना 1.25 लाख, चांदी 1.75 लाख

Published on:

02 Oct 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बैंड न बाजा फिर भी सोना-चांदी ने तोड़े सभी रेकॉर्ड

