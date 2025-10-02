बैंड न बाजा फिर भी सोना-चांदी ने तोड़े सभी रेकॉर्ड

न कोई बड़ा त्योहार, न ही बैंड-बाजा, लेकिन सोना-चांदी के भाव सितंबर माह में कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। सोना पहली बार जीएसटी समेत 1,21,300 प्रति दस ग्राम के पार पहुंच गया है, वहीं चांदी भी 1,50,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंचकर ऑल टाइम हाई पर है। बुधवार को ही सोना एक झटके में 1,000 उछला तो चांदी 2,000 बढ़ गई।