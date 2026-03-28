राजस्थान में पकड़ा गया फर्जी LPG पंप, दिख रहा था पेट्रोप पंप की तरह, देखकर अधिकारी भी चौंक गए

जिले में पिछले कुछ समय से अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर भदालीखेड़ा स्थित ऑटो एलपीजी पंप पर छापा मारा। जांच के दौरान जब पंप संचालक बिजेंद्र सिंह से लाइसेंस और एनओसी मांगी गई, तो वह एक भी पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर सका।