9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: पिता ने जिंदा बेटी का छपवाया शोक संदेश, 12 दिन तक घर में रखी बैठक; जानें पूरा मामला

एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर शोक बैठक आयोजित की।

भीलवाड़ा

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

bhilwara news
Photo- Patrika Network

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर शोक बैठक आयोजित की। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रिया जाट ने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। गौरतलब है कि 3 महीने पहले प्रिया की गांव में ही समाज के लड़के के साथ शादी करवाई थी।

पिता भेरूलाल ने प्रिया जाट के लिए शोक संदेश छपवाकर उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना तब हुई जब प्रिया अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और उसने पुलिस थाने में अपने माता-पिता को पहचानने से इनकार कर दिया।

प्रिया ने अपनी ही जाति के एक युवक से प्रेम विवाह किया, जिसके खिलाफ उसके परिजन थे। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस प्रिया और उसके प्रेमी को ढूंढकर थाने लाई, लेकिन प्रिया ने अपने परिवार को पहचानने से मना कर दिया और प्रेमी के साथ चली गई। इससे आहत भेरूलाल ने प्रिया के "स्वर्गवास" की सूचना देते हुए शोक संदेश छपवाया और मृत्यु भोज का निमंत्रण दिया।

ये भी पढ़ें

शहीद की बहन ने नम आंखों से भाई की प्रतिमा को बांधी राखी, कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे मानाराम
कोटा
rakshabandhan 2025

यह शोक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामला चर्चा में आया। हमीरगढ़ थाना प्रभारी भंवर लाल चौधरी ने बताया कि यह घटना करीब 15 दिन पुरानी है। परिवार का कहना है कि प्रिया उनके लिए अब मृत समान है। इस अनोखे कदम ने समाज में बहस छेड़ दी है।

ये भी पढ़ें

Good News: महिलाएं कल भी उठा सकेंगी इस ‘सौगात’ का लाभ, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान; जानें
जयपुर
cm bhajanlal sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: पिता ने जिंदा बेटी का छपवाया शोक संदेश, 12 दिन तक घर में रखी बैठक; जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.