Rajasthan: पिता ने जिंदा बेटी का छपवाया शोक संदेश, 12 दिन तक घर में रखी बैठक; जानें पूरा मामला

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर शोक बैठक आयोजित की। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रिया जाट ने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। गौरतलब है कि 3 महीने पहले प्रिया की गांव में ही समाज के लड़के के साथ शादी करवाई थी।