Rajasthan: पिता ने जिंदा बेटी का छपवाया शोक संदेश, 12 दिन तक घर में रखी बैठक; जानें पूरा मामला

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का शोक संदेश छपवाकर शोक बैठक आयोजित की। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रिया जाट ने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। गौरतलब है कि 3 महीने पहले प्रिया की गांव में ही समाज के लड़के के साथ शादी करवाई थी।
पिता भेरूलाल ने प्रिया जाट के लिए शोक संदेश छपवाकर उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना तब हुई जब प्रिया अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और उसने पुलिस थाने में अपने माता-पिता को पहचानने से इनकार कर दिया।
प्रिया ने अपनी ही जाति के एक युवक से प्रेम विवाह किया, जिसके खिलाफ उसके परिजन थे। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस प्रिया और उसके प्रेमी को ढूंढकर थाने लाई, लेकिन प्रिया ने अपने परिवार को पहचानने से मना कर दिया और प्रेमी के साथ चली गई। इससे आहत भेरूलाल ने प्रिया के "स्वर्गवास" की सूचना देते हुए शोक संदेश छपवाया और मृत्यु भोज का निमंत्रण दिया।
यह शोक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे मामला चर्चा में आया। हमीरगढ़ थाना प्रभारी भंवर लाल चौधरी ने बताया कि यह घटना करीब 15 दिन पुरानी है। परिवार का कहना है कि प्रिया उनके लिए अब मृत समान है। इस अनोखे कदम ने समाज में बहस छेड़ दी है।