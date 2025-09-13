त्योहारी सीजन: नवरात्र से दीपावली तक रहेगी खरीदारी की धूम

हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। साल में चार बार नवरात्र आते हैं, जिनमें से दो गुप्त नवरात्र होते हैं। चैत्र और आश्विन माह के शारदीय नवरात्र का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पंडित अशोक व्यास ने बताया कि इस बार तिथि वृद्धि के कारण नवरात्र एक दिन अधिक यानी 10 दिन के होंगे। 24 और 25 सितंबर दोनों दिन तृतीया तिथि रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र की तिथि बढ़ना शुभ माना जाता है। नवरात्र इस बार सोमवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार माता दुर्गा का आगमन गज (हाथी) पर होगा। मान्यता है कि हाथी पर माता का आगमन वर्ष को समृद्धि और शुभफल देने वाला होता है।