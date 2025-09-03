Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

कला की उड़ान : जिलेभर के विद्यार्थी 10 को जुटेंगे सुवाणा में

- 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ले सकेंगे भाग

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 03, 2025

Flight of art: Students from across the district will gather in Suwana on 10th
Flight of art: Students from across the district will gather in Suwana on 10th

विद्यालयी शिक्षा में रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन 10 सितंबर को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, सुवाणा में किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रस्तुतीकरण। कला शिक्षा के तहत संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कलाएं एवं कहानी वाचन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) अरूणा गारू ने सभी सीबीईओ को निर्देश दिए कि जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालय विद्यार्थी इसमें भाग लें। इस कार्यक्रम में पीएमश्री राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पंचायत राज एवं संस्कृत शिक्षा, केजीबीवी एवं निजी विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कला की उड़ान : जिलेभर के विद्यार्थी 10 को जुटेंगे सुवाणा में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट