कला की उड़ान : जिलेभर के विद्यार्थी 10 को जुटेंगे सुवाणा में

विद्यालयी शिक्षा में रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन 10 सितंबर को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, सुवाणा में किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रस्तुतीकरण। कला शिक्षा के तहत संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कलाएं एवं कहानी वाचन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) अरूणा गारू ने सभी सीबीईओ को निर्देश दिए कि जिले के सभी राजकीय व निजी विद्यालय विद्यार्थी इसमें भाग लें। इस कार्यक्रम में पीएमश्री राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पंचायत राज एवं संस्कृत शिक्षा, केजीबीवी एवं निजी विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।