भीलवाड़ा को सौगात: छोटे उद्यमियों को जयपुर के चक्कर से मुक्ति, 14 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल

वित्त मंत्री ने क्षेत्र के विधायकों की मांग को प्रमुखता देते हुए 14 करोड़ रुपए के सड़क और पुलिया निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। मांडल विधायक उदयलाल भडाणा का प्रस्ताव लिरड़िया में डामर और सीसी सड़क, देवनारायण का देवरा से जमना सैन के घर तक नाली सहित सीसी रोड का निर्माण। मेलियास गांव में सीसी रोड और अप्रोच रोड तथा बावड़ी रास्ते से लिरड़िया बावड़ी तक डामर सड़क के लिए 2.50 करोड़ रुपए। बावलास से छापरी तक 5 किलोमीटर सड़क और पुलिया निर्माण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट दिया है। सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया के प्रस्ताव के अनुसार कोठारी नदी पर जलामली से बनिया का खेड़ा तक पुलिया निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है।