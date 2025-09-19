आधा सत्र बीतने के बाद ही मिलेगी नौवी कक्षा की बेटियों को साइकिल

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सत्र 2025-26 में निशुल्क साइकिल वितरण किया जाना है। इसके लिए किसी फर्म को जिलावार व नोडल विद्यालयवार आपूर्ति आदेश दिए जाएंगे। इससे पहले छात्राओं की सटीक संख्या तय करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी आवश्यक सूचनाएं मुख्यालय को भेजी जाएं। इसके तहत पंचायत समितिवार व शहरी नोडल विद्यालय का नाम, अधीनस्थ विद्यालयों की सूची, साइकिल वितरण योग्य छात्राओं की संख्या, ट्रांसपोर्ट योजना लेने वाली बालिकाओं की संख्या तथा पिछले वर्ष की अधिशेष साइकिलों की जानकारी देनी होगी।