सोना-चांदी ने तोड़े सभी रेकॉर्ड, चार घंटे ठप रहा चांदी का व्यापार

ग्लोबल मार्केट में लगातार तेजी के बीच गुरुवार को सोने-चांदी के दामों ने नया रेकॉर्ड बना दिया। भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में 10 ग्राम जेवराती सोने का भाव 1,19,850 रुपए और शुद्ध सोना 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी 1,70,500 रुपए प्रति किलो के पार चली गई। इस उछाल के साथ ही 2024 की शुरुआत से अब तक सोना 49 हजार रुपए और चांदी 82,500 रुपए महंगी हो चुकी है।
चांदी में अप्रत्याशित तेजी के कारण देशभर में करीब चार घंटे तक व्यापार ठप रहा। व्यापारी भाव तय नहीं कर पा रहे थे। भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में दोपहर तक चांदी की न तो खरीद हुई, न बिक्री। इससे कई ग्राहक बिना खरीदारी लौट गए। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार गुरुवार को सोना 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 13 हजार रुपए प्रति किलो तक बढ़ी।
सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 को भीलवाड़ा में शुद्ध सोना 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो थी। अब 9 अक्टूबर 2025 तक यह क्रमशः 1,27,500 रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी 1,70,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी सोना 56 प्रतिशत और चांदी 74 प्रतिशत तक महंगी हो चुकी है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और केंद्रीय बैंकों की सोने में बढ़ती खरीदारी से कीमती धातुओं में उछाल जारी है।
हालांकि कीमतों में उछाल के बावजूद त्योहारों और शादी सीजन की मांग बनी हुई है। ज्वैलर्स का कहना है कि त्योहार भाव नहीं देखते, भाव त्योहार देखते हैं। लोग हल्के वजन के डिजाइनर आभूषण और चांदी के सिक्कों की खरीदारी कर रहे हैं। सोना-चांदी की रेकॉर्ड तेजी ने आम उपभोक्ता के बजट पर असर डाला है, लेकिन त्योहारों की भावना और निवेश का भरोसा अभी कायम है। व्यापारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आई तो कीमती धातुओं में यह ऐतिहासिक तेजी जारी रह सकती है।
यह रही आपकी माँगी गई सारणी:
|धातु
|दिसंबर 2024 का भाव
|अक्टूबर 2025 का भाव
|कुल बढ़ोतरी
|सोना (10 ग्राम)
|₹78,500
|₹1,27,500
|₹49,000
|चांदी (1 किलो)
|₹88,000
|₹1,70,500
|₹82,500
वैश्विक संकट और डॉलर की मजबूती से निवेशक सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली और शादियों के सीजन में मांग और बढ़ सकती है।
-नवरत्न मल संचेती, अध्यक्ष, ज्वैलर्स एसोसिएशन
