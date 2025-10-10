सोना-चांदी ने तोड़े सभी रेकॉर्ड, चार घंटे ठप रहा चांदी का व्यापार

हालांकि कीमतों में उछाल के बावजूद त्योहारों और शादी सीजन की मांग बनी हुई है। ज्वैलर्स का कहना है कि त्योहार भाव नहीं देखते, भाव त्योहार देखते हैं। लोग हल्के वजन के डिजाइनर आभूषण और चांदी के सिक्कों की खरीदारी कर रहे हैं। सोना-चांदी की रेकॉर्ड तेजी ने आम उपभोक्ता के बजट पर असर डाला है, लेकिन त्योहारों की भावना और निवेश का भरोसा अभी कायम है। व्यापारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आई तो कीमती धातुओं में यह ऐतिहासिक तेजी जारी रह सकती है।