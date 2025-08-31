सातवें आसमान पर पहुंचा सोना व चांदी

भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोने व चांदी की कीमत तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। लगातार चौथे दिन सर्राफा बाजार में सोने की चमक बढ़ी है। भीलवाड़ा में शुक्रवार को सोने के भाव बढ़े है। सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। यहां सोने में 2100 रुपए प्रति दस की तेजी आई है। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत शुक्रवार को 3900 रुपए किलोग्राम की तेजी आई। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 2100 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी आई है। इसके बाद सोने का भाव 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 28 अगस्त को इसकी कीमत 104,900 रुपए थी।