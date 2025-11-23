सरकार ने की तारीख की घोषणा: मूंग-उड़द-मूंगफली की खरीद कल से होगी

समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द व मूंगफली की सरकारी खरीद का निर्णय करने पर राज्य सरकार ने पंजीयन कार्य लगभग एक माह पहले शुरू कर दिया था और किसान खरीदी की बाट जोह रहे थे। लेकिन कुछ स्थानों पर पंजीयन में अनियमितताओं की शिकायत आने के कारण खरीद में देरी हुई। ऐसे में कुछ किसानों ने अपनी फसल कम दाम पर बेचकर नुकसान उठाया। आदेश के अनुसार सरकार कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत की खरीद करेगी। पंजीयन के दौरान हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं।