सरकार सख्त : जनाधार बिना नहीं मिलेगी यूनिफॉर्म व स्कूल बैग की राशि

राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म-सिलाई समेत एवं स्कूल बैग के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि देने की योजना पर अमल में लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश और बजट घोषणा के बावजूद कई जिलों में शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणित का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी विद्यार्थी को डीबीटी से वंचित रहना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान व सीबीईओ की होगी।