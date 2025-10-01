पंचायतों में 2 को होगी ग्राम सभा, पेंशन व चारागाह विकास पर होगा कार्य

Gram Sabha will be held on 2nd in Panchayats, work will be done on pension and pasture development.
प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन होगा। ग्राम सभा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना व चारागाह विकास पर विशेष काम होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में जुलाई 2025 से भौतिक सत्यापन के आभाव में लोगों की पेँशन बंद है उसे पुन: शुरू करी जाएगी। पंचायत राज विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) भारत भूषण गोयल ने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को आम सभा होगी। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ किया था। वर्तमान में काफी पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। इसके अभाव में जुलाई 2025 के बाद असत्यापित पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। ऐसे सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न कारणों से अपात्र हुए पेंशनर्स के पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करने का प्रयास करने के साथ ग्राम सभा के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा।
राजस्व मण्डल अजमेर के अनुसार ग्राम सभाओं में किसानों को किसान गिरदावरी मोबाइल एप डाउनलोड करने तथा किसान की ओर से लॉगिन प्रकिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में चारागाह और संपत्ति विवरण रजिस्टर सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और विकास के लिए दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत की भूमि, विशेष रूप से चारागाह भूमि, बंजर भूमि और अन्य साझा संपत्तियों का विवरण तैयार किया जाएगा। इससे भूमि के अतिक्रमण को रोका जा सकेगा और उनके संरक्षण एवं विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेगी। इसके लिए ग्राम सभा में एक पंचायत-एक चारागाह एवं एक गांव-एक चारागाह गतिविधि के संबंध में प्रस्ताव लेकर चारागाह विकास के लिए कार्रवाई की जाएगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) सबकी योजना सबका विकास के कार्य भी होंगे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग