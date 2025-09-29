रिश्तों का खून: चिमटे से पीट-पीटकर पोते ने दादी को मार डाला, काम नहीं करने पर टोकती थी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भीलवाड़ा। पारोली क्षेत्र के सांखड़ा पंचायत के बागड़ा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां रिश्ते में पोता लगने वाले युवक ने दादी की चिमटे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे आपसी मनमुटाव सामने आया है। आरोपी युवक के कामकाज नहीं करने और बेरोजगार बैठे रहने पर दादी टोकती थी। इससे गुस्साए युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पारोली थाना पुलिस ने पांच घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।
थानाप्रभारी प्रभातीलाल ने बताया कि बागड़ा निवासी रामपाल का पुत्र लाला उर्फ लालाराम (28) सगस जी के स्थान पर नवरात्र पर पूजा-अर्चना करता था। पूजा-अर्चना करके दोपहर में घर पहुंचा। इस दौरान एजी देवी माली (60) घर पर खाना बना रही थी। घर पहुंचते ही रामपाल और एजी देवी के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान रामपाल ने चिमटे से एजी देवी के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए।
वृद्धा की चीख सुनकर परिजन दौड़कर आए, लेकिन लहूलुहान हालत में एजी देवी को अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची। मौके से फरार हुए रामपाल की तलाश की। पांच घंटे में उसे रात में गिरफ्तार कर लिया। वारदात में काम में लिया चिमटा बरामद कर लिया। मृतका के बेटे खाना ने हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कामकाज नहीं करने पर एजी टोकती थी। इसके चलते उसकी हत्या कर दी।
