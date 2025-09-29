Patrika LogoSwitch to English

रिश्तों का खून: चिमटे से पीट-पीटकर पोते ने दादी को मार डाला, काम नहीं करने पर टोकती थी

पारोली क्षेत्र के सांखड़ा पंचायत के बागड़ा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां रिश्ते में पोता लगने वाले युवक ने दादी की चिमटे से पीटकर हत्या कर दी।

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Sep 29, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। पारोली क्षेत्र के सांखड़ा पंचायत के बागड़ा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां रिश्ते में पोता लगने वाले युवक ने दादी की चिमटे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे आपसी मनमुटाव सामने आया है। आरोपी युवक के कामकाज नहीं करने और बेरोजगार बैठे रहने पर दादी टोकती थी। इससे गुस्साए युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पारोली थाना पुलिस ने पांच घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।

थानाप्रभारी प्रभातीलाल ने बताया कि बागड़ा निवासी रामपाल का पुत्र लाला उर्फ लालाराम (28) सगस जी के स्थान पर नवरात्र पर पूजा-अर्चना करता था। पूजा-अर्चना करके दोपहर में घर पहुंचा। इस दौरान एजी देवी माली (60) घर पर खाना बना रही थी। घर पहुंचते ही रामपाल और एजी देवी के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान रामपाल ने चिमटे से एजी देवी के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए।

चीख सुनकर दौड़े परिजन

वृद्धा की चीख सुनकर परिजन दौड़कर आए, लेकिन लहूलुहान हालत में एजी देवी को अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची। मौके से फरार हुए रामपाल की तलाश की। पांच घंटे में उसे रात में गिरफ्तार कर लिया। वारदात में काम में लिया चिमटा बरामद कर लिया। मृतका के बेटे खाना ने हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कामकाज नहीं करने पर एजी टोकती थी। इसके चलते उसकी हत्या कर दी।

घर से पैसे चुराकर बेटा श्मशान में बैठ पी रहा था शराब, डंडे से पीट-पीटकर कर दी पिता की हत्या, मां घायल
भरतपुर

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / रिश्तों का खून: चिमटे से पीट-पीटकर पोते ने दादी को मार डाला, काम नहीं करने पर टोकती थी

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: BJP नेता के 40 मकान, 350 बीघा जमीन और करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस ने की पूरी तैयारी

BJP-leader-Dilip-Gurjar
भीलवाड़ा

फसली बीमा घोटाला: दातड़ा बड़ा में किसानों के करोड़ों रुपए हड़पे, फर्जी नामों पर बीमा कर डूबाया मुआवजा

Crop insurance scam: Crores of rupees of farmers were siphoned off in Datra Bara, compensation was lost by insuring in fake names.
भीलवाड़ा

संघ के शताब्दी वर्ष में हर बस्ती तक पहुंचा विजयादशमी उत्सव

Vijayadashami celebrations reached every locality in the centenary year of the Sangh
भीलवाड़ा

दुर्गा अष्टमी व रामनवमी पर घर-घर होगी पूजा

Worship will be done at every home on Durga Ashtami and Ram Navami
भीलवाड़ा

कौन हैं CI विक्रम सेवावत? जहां रहे वहां से निलंबित या लाइन हाजिर होकर निकले, बजरी माफियाओं संग कर डाला बड़ा खेला

CI Vikram Sevawat
भीलवाड़ा
