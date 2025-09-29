रिश्तों का खून: चिमटे से पीट-पीटकर पोते ने दादी को मार डाला, काम नहीं करने पर टोकती थी

भीलवाड़ा। पारोली क्षेत्र के सांखड़ा पंचायत के बागड़ा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां रिश्ते में पोता लगने वाले युवक ने दादी की चिमटे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे आपसी मनमुटाव सामने आया है। आरोपी युवक के कामकाज नहीं करने और बेरोजगार बैठे रहने पर दादी टोकती थी। इससे गुस्साए युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पारोली थाना पुलिस ने पांच घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।