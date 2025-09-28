घर से पैसे चुराकर बेटा श्मशान में बैठ पी रहा था शराब, डंडे से पीट-पीटकर कर दी पिता की हत्या, मां घायल

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भरतपुर। कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव रारह में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की हत्या कर दी और सौतेली मां को पीट कर घायल कर दिया। घटना रविवार दोपहर की है।
चचेरे भाई प्रकाश पुत्र शोभाराम ने बताया कि मृतक उदल का छोटा बेटा पहलाद घर से पैसे चोरी कर श्मशान में शराब पी रहा था और पिता व माता उसकी तलाश करते हुए श्मशान पहुंचे तो पहलाद शराब पीता मिला। दोनों को देखकर पहलाद आक्रोशित हो गया और डंडे से माता-पिता पर हमला बोल दिया।
मारपीट के दौरान उदल पुत्र टुन्नी (68) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मां सुमित्रा को गंभीर घायल अवस्था में रारह सीएससी पर भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
मृतक का पोस्टमार्टम कुम्हेर सीएससी पर करने को भेजा। मृतक के दो बेटे हैं पहलाद छोटा बेटा है और एक पुत्री है। एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तलाश जारी है।
