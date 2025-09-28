घर से पैसे चुराकर बेटा श्मशान में बैठ पी रहा था शराब, डंडे से पीट-पीटकर कर दी पिता की हत्या, मां घायल

चचेरे भाई प्रकाश पुत्र शोभाराम ने बताया कि मृतक उदल का छोटा बेटा पहलाद घर से पैसे चोरी कर श्मशान में शराब पी रहा था और पिता व माता उसकी तलाश करते हुए श्मशान पहुंचे तो पहलाद शराब पीता मिला। दोनों को देखकर पहलाद आक्रोशित हो गया और डंडे से माता-पिता पर हमला बोल दिया।