Tonk News : ट्रक से कुचलकर बाइक पर सवार पत्नी की मौत, बाल-बाल बचा पति, पीहर जाते समय हुआ हादसा

टोंक। दूनी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के बंथली बाइपास पर शुक्रवार को तेज गति से आए ट्रक के झपट्टे से बाइक से नीचे गिरी पत्नी की ट्रक से कुचल मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक पति बाल-बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करा महिला के शव को एनएचएआई की एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय दूनी पहुंचा मोर्चरी में रखवाया। बाद में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।
थानाप्रभारी रतनसिंह तंवर ने बताया कि मृतका रैगर मोहल्ला, दूनी निवासी नुरका देवी (33) पत्नी मुकेश रैगर है। उन्होंने बताया कि नुरका पति मुकेश के साथ सतवाड़ा (राजमहल) में चल रहे भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर टोंक स्थित पीहर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। बंथली कॉलोनी मार्ग के पास पर पीछे से तेज गति से आए ट्रक के झपट्टे से नुरका बाइक से नीचे गिर गई। गिरने के बाद ट्रक के आगे के टायर तो निकल गए मगर पीछे के टायर के नीचे कुचल उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि पत्नी के गिरने के बाद पता चलने पर पति मुकेश ने बाइक रोकी जो करीब बीस मीटर दूर रूकी। हादसे के बाद बदहवास हुए पति मुकेश ने भागकर पत्नी को संभाला मगर कोई हलचल नहीं देखी। इसी दौरान वहां भीड़ लग गई। हालांकि सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने एनएचएआई एम्बुलेंस को बुला मृतका को राजकीय चिकित्सालय दूनी के लिए रवाना किया।
ग्रामीणों ने बताया कि मृतका नुरका के पुत्र विपिन (10) व पुत्री डॉली (07) है। हादसे ने दोनो मासूमों के सिर से मां का आंचल छीन लिया। हादसे के बाद पति बदहवास था परिजनों व मासूमों का रो-रोकर बुरा हाल था। मोहल्ले के महिला-पुरूष बार-बार ढांढस बंधा रहे थे।