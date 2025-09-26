Tonk News : ट्रक से कुचलकर बाइक पर सवार पत्नी की मौत, बाल-बाल बचा पति, पीहर जाते समय हुआ हादसा

थानाप्रभारी रतनसिंह तंवर ने बताया कि मृतका रैगर मोहल्ला, दूनी निवासी नुरका देवी (33) पत्नी मुकेश रैगर है। उन्होंने बताया कि नुरका पति मुकेश के साथ सतवाड़ा (राजमहल) में चल रहे भवन निर्माण कार्य में मजदूरी कर टोंक स्थित पीहर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। बंथली कॉलोनी मार्ग के पास पर पीछे से तेज गति से आए ट्रक के झपट्टे से नुरका बाइक से नीचे गिर गई। गिरने के बाद ट्रक के आगे के टायर तो निकल गए मगर पीछे के टायर के नीचे कुचल उसकी मौत हो गई।