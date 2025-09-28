जीएसटी बचत उत्सव सप्ताह : आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

कार्यक्रम के दौरान विभाग की सीटीओ विजय लक्ष्मी मीणा, एसीटीओ राकेश खोइवाल एवं राज्य कर अधिकारी दिनेश कुमार काबरा मौजूद रहे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कमी का उद्देश्य सीधे उपभोक्ताओं को राहत देना है। इसलिए व्यापारी जिम्मेदारी निभाते हुए इस लाभ को ग्राहकों तक पहुँचाएं।