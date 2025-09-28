जीएसटी बचत उत्सव सप्ताह : आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

GST Savings Festival Week: Common people will get direct benefit
जीएसटी 2.0 के तहत वाणिज्य कर विभाग की ओर से चलाए जा रहे जीएसटी बचत उत्सव सप्ताह में शनिवार को विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और डेयरियों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें जीएसटी में हुई कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।
अधिकारियों ने किया निरीक्षण व संवाद
कार्यक्रम के दौरान विभाग की सीटीओ विजय लक्ष्मी मीणा, एसीटीओ राकेश खोइवाल एवं राज्य कर अधिकारी दिनेश कुमार काबरा मौजूद रहे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कमी का उद्देश्य सीधे उपभोक्ताओं को राहत देना है। इसलिए व्यापारी जिम्मेदारी निभाते हुए इस लाभ को ग्राहकों तक पहुँचाएं।
उद्देश्य, ग्राहक हितों की रक्षा
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी बचत उत्सव सप्ताह का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स कटौती का फायदा केवल व्यापारी वर्ग तक सीमित न रहे बल्कि ग्राहकों तक पहुँचे।
