राजस्थान के इस जिले में तीन घंटे मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त-व्यस्त, शनिवार को स्कूलों में छुट्टी

मातृकुंडिया बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जिसका पानी त्रिवेणी नदी में पहुंच गया। शुक्रवार सुबह बीगोद ओर खटवाड़ा गांव के बीच बनास नदी पुलिया पर तीन फिट पानी आ गया। इससे गांवों का संपर्क टूट गया। बेड़च नदी में भी शुक्रवार शाम को पानी की आवक बढ़ने लगी। जिससे जोजवा के पास बेड़च नदी पुलिया पर भी पानी आने से सड़क मार्ग बंद हो गया। त्रिवेणी नदी के गेज में भी बढ़ोतरी हुई। त्रिवेणी नदी का गेज चार मीटर तक पहुंच गया। जिससे त्रिवेणी संगम स्थित मंदिर और घाट पानी में डूब गए।