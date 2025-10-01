सरकारी स्कूलों में हाइटेक लैब : 922 स्कूलों को 507 करोड़ की सौगात

वित्तीय स्वीकृति के बाद लैब निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा अनुपमा जोरवाल ने आदेश जारी किए हैं। भीलवाड़ा जिले के अधिकांश सरकारी स्कूलों में लैब नाम मात्र की है। उपकरण पुराने हो चुके हैं और आधुनिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। नई लैब मिलने से यहां के विद्यार्थियों को अनुसंधान और प्रायोगिक शिक्षा का नया मंच मिलेगा।