खनन पट्टाधारियों की समस्या के समाधान को बनी उच्च स्तरीय समिति

राज्य सरकार ने खनन पट्टाधारी संगठनों और एसोसिएशनों से प्राप्त आवेदनों व सुझावों के आधार पर उनके व्यवहारिक मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति राजस्थान अपखनिज खनिज रियायत नियमावली, 2017 के प्रावधानों और आदेशों की समीक्षा करेगी। खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह समिति अतिरिक्त निदेशक, खान विभाग मुख्यालय, उदयपुर की अध्यक्षता में कार्य करेगी।