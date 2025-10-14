आईएफएमएस 3.0 में वेतन भुगतान में अनियमितता का खुलासा

वित्त विभाग के अनुसार आईएफएमएस 2.0 से 3.0 में डेटा माइग्रेशन के बाद कई कार्मिकों के मास्टर डेटा में त्रुटियां पाई गई हैं। नए सिस्टम में संवर्ग, सेवा श्रेणी, उप-सेवा श्रेणी और पदनाम की जानकारी के लिए वेलिडेशन लागू किया गया, लेकिन पुराने डेटा में यह विवरण अनुपलब्ध या गलत दर्ज होने से वेलिडेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसी कारण कई खातों में गलत भुगतान की स्थिति बनी।