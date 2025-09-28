किराना व्यापारी के गोदाम से अवैध यूरिया जब्त, मामला दर्ज

कृषि विभाग की टीम ने शुक्रवार रात प्रशासन और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए फूलिया कलां के राज्यास गांव में एक किराना व्यापारी के यहां अवैध रूप से भंडारित यूरिया व अन्य उर्वरक पकड़े। इस मामले में फूलिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सहायक निदेशक गुलाबपुरा उषा मीणा, कृषि अधिकारी रामलाल बलाई, भगवत सिंह राणावत और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। किराना व्यापारी भागचंद जैन की पिकअप में 65 बैग नीम कोटेड यूरिया (चम्बल फर्टिलाइजर, कोटा निर्मित) मिला। निजी गोदाम से 70 बैग यूरिया (इंडियन पोटाश लिमिटेड, अन्ना सलाई निर्मित), 2 बैग भारत डीएपी और 2 बैग पोटाश बरामद किए गए।