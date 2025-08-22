सूचना लीक होने से गायब हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, ढाई सौ करोड़ का टैक्स चोरी का खुलासा

डीजीजीआई की टीम रत्नाकर ग्रुप के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों को शक है कि फर्जी बिलिंग का नेटवर्क प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। जल्द ही अन्य कारोबारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। रत्नाकर ग्रुप में हुई टैक्स चोरी की राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो गिरफ्तारी भी संभव है। कार्रवाई के बाद भीलवाड़ा के सरिया बाजार में खौफ और चर्चा दोनों का माहौल है। कारोबारी इसे जीएसटी विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरे नेटवर्क की परतें खोली जाएंगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह अब केवल कर चोरी का मामला नहीं, बल्कि फर्जी बिलिंग, हवाला और राजनीतिक रिश्तों का ऐसा जाल है जिसने प्रदेशभर में हलचल मचा दी है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने पहले टैक्स चोरी करने या शिकायत आने पर एंटीविजन शाखा कार्रवाई करती थी, लेकिन इस शाखा को समाप्त करने के साथ सारे अधिकार भी सरकार ने मुख्यालय को दे दिए। इसके चलते टैक्स चोरी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।