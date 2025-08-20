भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई

भीलवाड़ा में सेशन कोर्ट के पास गुर्जर मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर व डायमंड व्यापारी महेश उर्फ मोनू त्रिवेदी के घर पर कार्रवाई चल रही है। जहां दबिश दी गई वहां केवल मोनू की मां मौजूद है। जांच टीम कई दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। मोनू त्रिवेदी डायमंड का कारोबार भी करता है। पडोसियों का कहना है कि मोनू को एक दिन पहले ही छापे की जानकारी मिलने पर वह परिवार के साथ भूमिगत हो गया। घर में अब उसकी मां है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी के द्वारिका कॉलोनी स्थित मकान पर सुबह से कार्रवाई चल रही है। टीम को संदेह है कि डॉ. बृजमोहन ने सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान के नाम से लेनदेन किया है। पटेलनगर निवासी योगेश शर्मा, भूपेंद्रसिंह, दिनेश जांगिड़ समेत 15 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।