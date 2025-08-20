Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई

400 करोड़ की कर चोरी का खुलासा होने की संभावना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कानपुर अन्वेषण शाखा के नेतृत्व में छापेमारी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 20, 2025

Income Tax Department takes action on 15 locations in Bhilwara and 45 locations across the country
Income Tax Department takes action on 15 locations in Bhilwara and 45 locations across the country

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह भीलवाड़ा में 15, ब्यावर में 2, कोटा, अजमेर, बिजयनगर, पाली और पुष्कर समेत देश के कोलकाता, महाराष्ट्र, सूरत समेत 45 ठिकानोें पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई आयकर विभाग की कानपुर अन्वेषण शाखा के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें राज्य की अन्वेषण शाखा के अधिकारी भी साथ हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ के माध्यम से कर चोरी की जा रही है तथा विदेशों नें घन भेजा जा रहा है। पिछले तीन साल में 400 करोड़ के लेन-देन होने का खुलासा होने की संभावना है।

बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों का लेनदेन

जांच में सामने आया है कि बोगस फर्मों के खातों में बेनामी नामों से 400 करोड़ रुपए का लेनदेन किया है। दान में प्राप्त राशि दुबई, चीन, हांगकॉग, सिंगापुर समेत अन्य देशों में भेजे जाने की आशंका है। यही राशि विदेश से घूमकर पुन: खातों में आ रही है। विभाग को उम्मीद है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा होगा। यह कार्रवाई मुम्बई में सीए आशीष से जोड़कर देखी जा रही है। इसमें डायमंड व्यापारी भी शामिल है।

भीलवाड़ा में प्रॉपर्टी डीलर, कांग्रेस प्रवक्ता समेत 15 ठिकानों पर दबिश

भीलवाड़ा में सेशन कोर्ट के पास गुर्जर मोहल्ला निवासी प्रॉपर्टी डीलर व डायमंड व्यापारी महेश उर्फ मोनू त्रिवेदी के घर पर कार्रवाई चल रही है। जहां दबिश दी गई वहां केवल मोनू की मां मौजूद है। जांच टीम कई दस्तावेजों की तलाशी ले रही है। मोनू त्रिवेदी डायमंड का कारोबार भी करता है। पडोसियों का कहना है कि मोनू को एक दिन पहले ही छापे की जानकारी मिलने पर वह परिवार के साथ भूमिगत हो गया। घर में अब उसकी मां है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश पानेरी के द्वारिका कॉलोनी स्थित मकान पर सुबह से कार्रवाई चल रही है। टीम को संदेह है कि डॉ. बृजमोहन ने सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान के नाम से लेनदेन किया है। पटेलनगर निवासी योगेश शर्मा, भूपेंद्रसिंह, दिनेश जांगिड़ समेत 15 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

20 Aug 2025 08:53 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में 15 व देश में 45 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई

