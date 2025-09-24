भारतीय मनीषियों ने भूगोल-खगोल से दी थी विश्व को नई दिशा

सांसद अग्रवाल ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक विषय है। जब दुनिया पृथ्वी और अंतरिक्ष को समझ नहीं पाई थी, तब भारतीय मनीषियों ने इसे भूगोल-खगोल नाम दिया। भारत अपनी सकारात्मक सोच और नवीन तकनीकों के दम पर वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया।