उद्योगों ने जीवन के लिए संकट खड़ा किया

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आज पर्यावरण को बचाने में सरकार और समाज लगा है। चारागाह के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विलायती बबूल के कारण आज सबसे ज्यादा नुकसान गोचर भूमि को हो रहा है। विलायती बबूल का उन्मूलन करना होगा। इस अवसर पर चारागाह विकास, जल संरक्षण और रसायन मुक्त खेती के क्षेत्र में काम करने वाले राजस्थान क्षेत्र के 800 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पौधे में जलार्पण से हुई। संगोष्ठी में प्रांत कार्यवाह शंकर लाल माली, कलक्टर जसमीत सिंह संधू, आरसीएम निदेशक तिलोकचंद छाबड़ा, ग्राम विकास सहसंयोजक शंभू गिरी, क्षेत्र संघ चालक रमेश अग्रवाल ने विचार व्यक्त किए। समारोह में भरतपुर सांसद रंजीता कोली, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, लालाराम बेरवा, गोपीचंद मीणा, उदयलाल भड़ाना, लादू लाल पितलिया सहित अनेक प्रबुद्ध जने मौजूद रहे।