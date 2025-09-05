Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

कुमावत समाज ने 20 विद्यार्थी समेत 300 प्रतिभागियों का किया सम्मान

झरनेश्वर महादेव मंदिर कुमावत समाज सेवा संस्थान की आम सभा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 05, 2025

Kumawat Samaj honored 300 participants including 20 students
Kumawat Samaj honored 300 participants including 20 students

झरनेश्वर महादेव मंदिर आलमास में कुमावत समाज सेवा संस्थान की ओर से आम सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सावरिया सेठ मंदिर के जीर्णोद्धार का भी उपलक्ष्य मनाया गया। समारोह में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं तथा खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया। समारोह में शगुन कुमावत को विशेष रूप से सम्मानित किया। शगुन ने कक्षा 12वीं में 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान हासिल कर समाज का नाम रोशन किया था। इसके साथ 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 20 छात्र-छात्राओं सहित 300 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। संचालन वरिष्ठ अध्यापक सांवरलाल कुमावत ने किया। सभा की अध्यक्षता झरना महादेव आम चौखला के अध्यक्ष सोहनलाल कुमावत ने की। संस्थान के संरक्षक नानूराम कुमावत ने सामाजिक एकता एवं प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व सरपंच भैरूलाल कुमावत के आव्हान पर सामाजिक विकास के लिए 30 लाख रुपए से अधिक राशि एकत्र की। इस अवसर पर जालरिया सरपंच जगदीश कुमावत, कंवलियास सरपंच रामप्रसाद, गांगलास सरपंच रामनिवास, पड़सोली सरपंच गोपाल नागौरा, कोषाध्यक्ष परमेश्वर, सचिव प्रभुलाल मानणिया, हेमराज, घनश्याम, राजूलाल, दुधाराम, रामकिशन फौजी, बाबूलाल, कर्मवीर, राधेश्याम, देवीलाल, रामेश्वरलाल, नारायणलाल कुवाल, सोहनलाल सर्वा, सुवालाल कुमावत उपस्थित थे।

Published on:

05 Sept 2025 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कुमावत समाज ने 20 विद्यार्थी समेत 300 प्रतिभागियों का किया सम्मान

