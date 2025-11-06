प्रदेश के लाखों बच्चों को मिलेगा दूध, 7 डेयरियों को 85 लाख किलो मिल्क पाउडर सप्लाई के आदेश

Orders issued to supply 85 lakh kg milk powder to 7 dairies in the state.
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना को सफल बनाने और विद्यार्थियों को नियमित रूप से दूध उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) ने प्रदेश की सात प्रमुख दूध उत्पादक सहकारी समितियों (सरस डेयरियों) को स्कूलों में मिल्क पाउडर सप्लाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सातों सरस डेयरियों को कुल 85 लाख 07 हजार किलोग्राम मिल्क पाउडर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह आपूर्ति जल्द ही स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी ताकि बच्चों को पोषण मिल सके। इन डेयरियों को उनके अधीनस्थ जिलों की स्कूलों में मिल्क पाउडर पहुंचाना होगा।
किस डेयरी को कितना मिला ऑर्डर
आरसीडीएफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार सात डेयरियों को मिल्क पाउडर सप्लाई के लिए कहा गया है। इन डेयरियों को कुल 85 लाख 07 हजार किलोग्राम मिल्क पाउडर सप्लाई करना है। इनमें अजमेर डेयरी को 12,76,044 किलो, अलवर डेयरी को 9,48,299 किलो, भीलवाड़ा डेयरी को 15,62,806 किलो, गोविंदगढ़ डेयरी को 16,63,881 किलो. हनुमानगढ़ डेयरी को 15,75,944 किलो, जयपुर डेयरी को 8,89,550 किलो तथा रानीवाड़ा डेयरी को 5,90,492 किलो मिल्क पाउडर सप्लाई करने का दायित्व दिया गया है। इन डेयरियों को अपने अधीन जिलों के सरकारी विद्यालयों में यह मिल्क पाउडर निर्धारित समय पर पहुंचाना होगा।
भीलवाड़ा: 2.21 लाख विद्यार्थियों के लिए 3.96 लाख किलो पाउडर
योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भीलवाड़ा जिले के मिड डे मील के सह प्रभारी मोहम्मद हुसैन डबगर ने बताया कि जिले की स्कूलों के लिए सरकार से 3 लाख 96 हजार 275 किलोग्राम मिल्क पाउडर की सप्लाई के लिए कहा गया है। यह मिल्क पाउडर जिले की 2818 स्कूलों में अध्ययनरत 2 लाख 21 हजार 54 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इन विद्यार्थियों में कक्षा 1 से 6 तक 1 लाख 24 हजार 519 छात्र-छात्राएं तथा कक्षा 7 से 8 तक में 96 हजार 535 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। डबगर ने बताया कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों को दूध पिलाने की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मिल्क पाउडर की सप्लाई शुरू होने से लाखों बच्चों को अब पोषण युक्त दूध मिल सकेगा।
प्रदेश की सात डेयरी को मिला प्रदेश का ऑर्डर
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग