प्रदेश के लाखों बच्चों को मिलेगा दूध, 7 डेयरियों को 85 लाख किलो मिल्क पाउडर सप्लाई के आदेश

योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भीलवाड़ा जिले के मिड डे मील के सह प्रभारी मोहम्मद हुसैन डबगर ने बताया कि जिले की स्कूलों के लिए सरकार से 3 लाख 96 हजार 275 किलोग्राम मिल्क पाउडर की सप्लाई के लिए कहा गया है। यह मिल्क पाउडर जिले की 2818 स्कूलों में अध्ययनरत 2 लाख 21 हजार 54 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इन विद्यार्थियों में कक्षा 1 से 6 तक 1 लाख 24 हजार 519 छात्र-छात्राएं तथा कक्षा 7 से 8 तक में 96 हजार 535 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। डबगर ने बताया कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों को दूध पिलाने की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मिल्क पाउडर की सप्लाई शुरू होने से लाखों बच्चों को अब पोषण युक्त दूध मिल सकेगा।