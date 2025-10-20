लक्ष्मीजी पूजन आज व कल भी, घर-बाजार रोशनी से सरोबार

Lakshmiji worship today and tomorrow, houses and markets illuminated
दीपावली सोमवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। दीपोत्सव को देखते हुए उत्साह का माहौल है। घर-बाजार रोशनी से जगमगा उठे हैं। घर-प्रतिष्ठानों पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मीजी का पूजन होगा। त्योहार को लेकर रविवार को भी खरीदारी चरम पर रही। इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट से शुरू होगी जो अगले दिन 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले शाम 5.55 मिनट तक रहेगी। राजस्थान सरकार ने दीपावली का अवकाश 20 अक्टूबर का रखा है। इस बार 20 के साथ 21 अक्टूबर को भी दीपावली मनाई जाएगी।
श्री महालक्ष्मी पूजा महूर्त
