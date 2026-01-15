आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, प्रमादी के जीवन में सुख-सुकून नहीं

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो व्यक्ति प्रमाद में डूबा रहता है, उसके जीवन में कभी सुख और सुकून नहीं आ सकता, क्योंकि वह किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने का साहस ही नहीं जुटा पाता। यह बात मुनि आदित्यसागर ने बुधवार को आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के सामने तरणताल परिसर में आयोजित धर्मसभा में कही।