लेसवा सरकारी स्कूल का मामला: धर्म विरोधी पाठ पढ़ाना शिक्षक को पड़ा भारी, वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल एपीओ

ग्रामीणों ने वाइस प्रिंसिपल की मौके पर धुनाई कर दी। पुलिस ने पहुंच हालात पर काबू पाया। छात्रों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक को थाने ले गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर वाइस प्रिंसिपल रणवीर सिंह व प्रिंसिपल श्यामलाल सेन को एपीओ कर जांच के आदेश दिए। मांडल विधायक उदय लाल भड़ाणा ने घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को धर्म विरोधी शिक्षा दी जा रही थी, जो बर्दाश्त नहीं होगी। बागोर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।