Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

लेसवा सरकारी स्कूल का मामला: धर्म विरोधी पाठ पढ़ाना शिक्षक को पड़ा भारी, वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल एपीओ

- ग्रामीणों ने किया विद्यालय में प्रदर्शन, गरमाया माहौल

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 13, 2025

Leswa Government School Case: Teaching anti-religious lesson costed the teacher heavily, Vice Principal and Principal APOed
Leswa Government School Case: Teaching anti-religious lesson costed the teacher heavily, Vice Principal and Principal APOed

लेसवा ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब वाइस प्रिंसिपल ने छात्रों को धर्म विरोधी बातें पढ़ाए जाने की शिकायत पर परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच वाइस प्रिंसिपल की धुनाई कर दी। सूचना पर पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में वाइस प्रिंसिपल रणवीर सिंह और प्रिंसिपल श्यामलाल सेन को एपीओ कर दिया है।

छात्रों की शिकायत से भड़के ग्रामीण

विद्यालय के छात्रों ने परिजनों को बताया कि वाइस प्रिंसिपल रणवीर उन्हें धार्मिक चित्र नहीं बनाने, सिर में चोटी नहीं रखने और तिलक व लच्छा लगाने से मना किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते थे। शिकायत सुन ग्रामीण और हिंदूवादी संगठनों के लोग स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

वाइस प्रिंसिपल की धुनाई

ग्रामीणों ने वाइस प्रिंसिपल की मौके पर धुनाई कर दी। पुलिस ने पहुंच हालात पर काबू पाया। छात्रों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक को थाने ले गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर वाइस प्रिंसिपल रणवीर सिंह व प्रिंसिपल श्यामलाल सेन को एपीओ कर जांच के आदेश दिए। मांडल विधायक उदय लाल भड़ाणा ने घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को धर्म विरोधी शिक्षा दी जा रही थी, जो बर्दाश्त नहीं होगी। बागोर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / लेसवा सरकारी स्कूल का मामला: धर्म विरोधी पाठ पढ़ाना शिक्षक को पड़ा भारी, वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल एपीओ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.