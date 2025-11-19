Bhilwara Murder: पसंद का खाना नहीं बनाने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या, 70 साल के पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दोनों के बीच बोलचाल हो गई तो प्रेम देवी ने नाथू लाल सोमाणी के मुंह और गाल पर मुक्कों कि मारी और गले को दबा दिया। गुस्साए नाथूलाल ने पत्नी प्रेम को लात की मारी और नीचे गिराने के बाद साडी से उसका गला घोंट दिया। प्रकरण की ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने 25 गवाह व 51 दस्तावेज पेश किए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन दोनों पक्ष सुनने के बाद आरोपी नाथूलाल सोमाणी को को हत्या का दोषी माना। न्यायाधीश जैन ने मंगलवार को सुनाए फैसले में आरोपी नाथू लाल सोमाणी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।