चुनाई पत्थर में माफिया राज: नौ लीज की आड़ में डेढ़ सौ हैक्टेयर में अवैध खनन, 23 दिन में 70 लाख का नुकसान

विभाग ने सीमावर्ती इलाकों पर होमगार्ड और चौकियां लगा रखी हैं, लेकिन यह केवल औपचारिकता तक सीमित हैं। विभागीय गश्त का कोई असर नहीं पड़ता। माफिया समय और रूट बदलकर वाहन निकालते हैं। विभाग का सबसे बड़ा बहाना यही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं हैं। जब पंजीकरण नहीं है तो रॉयल्टी पर्ची कटने का सवाल नहीं उठता। नतीजतन, हर दिन बड़ी संख्या में ट्रॉली पत्थर सरकारी रिकॉर्ड से बाहर निकल रहा है। जिला प्रशासन और खनिज विभाग मामले पर मौन हैं। पूरा नेटवर्क आंखों के सामने चलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध खनन न केवल राजस्व का नुकसान कर रहा बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी बढ़ रहा है।