मेडिकल कॉलेज की बड़ी चूक: एनएमसी ने सुधारी गलती, अब भीलवाड़ा को मिली 22 पीजी सीटें

मेडिकल कॉलेज प्रशासन को एमडी और एमएस स्तर की कुल 22 सीटें (ऑल इंडिया कोटे की 10 और स्टेट कोटे की 12) पोर्टल पर अपलोड करनी थी। लेकिन तकनीकी कारणों के चलते सीटें पोर्टल पर नहीं चढ़ाई जा सकीं। परिणामस्वरूप पहले चरण की काउंसलिंग में भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का नाम सूची से गायब रहा। नीट परीक्षा के नोडल प्रभारी डॉ. विपुल चौधरी ने बताया कि इस त्रुटि की जानकारी तत्काल एनएमसी दिल्ली को भेज दी थी। अब एनएमसी ने गलती सुधारते हुए नई सीट मैट्रिक्स सूची जारी की है, जिसमें भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज को 22 सीटें आवंटित की गई हैं।