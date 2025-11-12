ग्रीष्मकालीन अवकाश वेतन व परिलाभ दिलाने की मांग पर शिक्षकों का ज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र गग्गड ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रकरण पर गंभीरता से विचार कर कमेटी गठित की जाएगी और 10 दिन में निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों को आधार मानते हुए शिक्षकों के हित में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर संघ के सुवाणा ब्लॉक अध्यक्ष विनोद झंवर, उपाध्यक्ष गोविंद पाठक, शारीरिक शिक्षक मूलसिंह गौड़, दिनेश शर्मा, प्रेमकुमार व्यास, दिनेश सोमानी, नसीम बानू, अनिता जोसफ, सरोज व्यास, पिंकी राठौड़, निर्मल व्यास, बरकतउल्ला, विनीता दाधीच, भावना चतुर्वेदी एवं राजेश सोमानी सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। बड़वा ने कहा कि यदि तय समय में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।