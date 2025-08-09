खनन विभाग से 10 हजार करोड़ सालाना कमाई, फिर भी अफसरों के बूते सरकार निभा रही जिम्मेदारी

यह हालात हैं खनिज विभाग के। राजस्थान में सालाना लगभग 10 हजार करोड़ का राजस्व देने वाला विभाग अफसरों के बूते ही जिम्मेदारी निभा रहा है। कहने को यह अहम विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। हकीकत यह है कि सीएम पर पहले से कई अहम जिम्मेदारियां हैं। विभाग का अपना मंत्री नहीं होने से खनिज व्यवसासियों को समस्या के समाधान के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनके समाधान का कोई उत्तरदायी नहीं है। खनन समस्या को लेकर पत्रिका ने पड़ताल की तो व्यवसासियों की पीड़ा सामने आई। इससे खनन जैसे अहम विभाग में मंत्री नहीं होने से अफसरों का ही बोलबाला है।