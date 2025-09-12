उत्कृष्ट कार्य करने वाले मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे सम्मानित

शिक्षा विभाग अपने मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कर्मचारियों को 16 दिसंबर को बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के वे कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर उत्कृष्ट कार्य किया। इसमें संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, जमादार, निजी सचिव, आशुलिपिक सहित समकक्ष पदों के कार्मिक सम्मिलित हैं।
चयन की प्रक्रिया
कुल 36 कार्मिकों का राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रत्येक मण्डल से प्रस्तावित कार्मिकों में से शीर्ष 4 को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक मण्डल का कोटा तय है, इसलिए 5वीं वरीयता वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं होगा। राज्य स्तरीय समिति की विशेष अनुशंसा पर प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से 2-2 (कुल 4) कार्मिकों का चयन किया जाएगा। संस्थान प्रमुखों को योग्य कार्मिकों के प्रस्ताव तीन प्रतियों में 17 अक्टूबर तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को भेजने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर की कमेटी इन प्रस्तावों की जांच कर 27 अक्टूबर तक अंतिम रूप देगी। इसके बाद संभाग स्तर पर छांटाई कर न्यूनतम 10 प्रस्ताव 10 नवंबर तक राज्य स्तरीय समिति को भेजे जाएंगे। अब तक सम्मानित सभी कार्मिकों की तरह भविष्य में चयनित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में भी पुरस्कार का इन्द्राज संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा।