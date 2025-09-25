Rajasthan: 9th क्लास की स्टूडेंट ने सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को दिया जन्म, सख्ती करने पर भाभी ने बताई नाबालिग ननद की पूरी बात

भय और लोक-लाज के चलते यह बात ननद ने किसी को नहीं बताई लेकिन घटना से उसका गर्भ ठहर गया तो उसे भी वह छिपाती रही। उसके बाद मंगलवार शाम को पेट दर्द की शिकायत पर उसे करीबी स्वास्थ केंद्र ले गए तो जांच से वह गर्भवती होने और प्रसव का समय नजदीक आने का पता चला। मामले में कानूनी कार्रवाई के आग्रह पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अनुसंधान स्वयं थानाधिकारी नागेंद्रसिंह कर रहे हैं।