Rajasthan: 9th क्लास की स्टूडेंट ने सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को दिया जन्म, सख्ती करने पर भाभी ने बताई नाबालिग ननद की पूरी बात

Minor Girl Rape Case: बांसवाड़ा में करीब 8 महीने पूर्व कथित यौन शोषण की शिकार स्कूली छात्रा ने बीती रात को सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। लंबे समय तक अनभिज्ञता जताने के बाद अब घटना बताने पर परिजनों की रिपोर्ट पाकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस किया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा की छात्रा है। प्रसव उपरांत आगे देखभाल के लिए स्थानीय से रैफर करने पर जच्चा-बच्चा को मंगलवार रात को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। इससे पहले अस्पताल से सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो पीड़िता के साथ तिमारदारी में आए भाई-भाभी ने मामले की जानकारी से इनकार किया।
बाद में सख्ती से पूछताछ में पीड़िता ने घटना बताई। इस पर पीड़िता की भाभी ने पुलिस को रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि जनवरी 2025 में उसकी नाबालिग ननद गांव के पास ही चरागाह क्षेत्र में बकरियां चराने गई थी। वहां बाइक सवार सागवा निवासी बिजू निनामा आया और उसके साथ बलात्कार किया।
भय और लोक-लाज के चलते यह बात ननद ने किसी को नहीं बताई लेकिन घटना से उसका गर्भ ठहर गया तो उसे भी वह छिपाती रही। उसके बाद मंगलवार शाम को पेट दर्द की शिकायत पर उसे करीबी स्वास्थ केंद्र ले गए तो जांच से वह गर्भवती होने और प्रसव का समय नजदीक आने का पता चला। मामले में कानूनी कार्रवाई के आग्रह पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अनुसंधान स्वयं थानाधिकारी नागेंद्रसिंह कर रहे हैं।