भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में आने लगी नई मक्का

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में मक्का, उड़द व अन्य जिंस की आवक शुरू होने से रौनक बढ़ने लगी है। जिंस की खरीद फरोख्त बढ़ने से मंडी में चहल-पहल दिखने लगी है। मंडी में दिहाड़ी मजदूरों को भी रोजगार मिलने लगा है। जिले में इस बार अच्छी बरसात के कारण खेतों में फसलों में खराबा हुआ। इसके बावजूद मण्डी में विक्रय के लिए नई मक्का व उड़द की आवक होने लगी है। ही। व्यापारियों ने खुली बोली के जरिए जिंसों की खरीदी की। शनिवार को को मंडी में उड़द 3000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1400 से 2000 रुपए प्रति क्विटंल के भाव तक खरीद फरोख्त हुई। शनिवार को मंडी में उड़द 100 क्विंटल, मक्का 500 क्विंटल की आवक हुई। मंडी में खुली बोली के जरिए जिंसों की खरीद से किसानों को उनकी उपज के बाजिब दाम मिल रहे हैं। दीपावली तक मंडी में जिंसों की आवक बढ़ने की संभावना है।