Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

श्राद्ध पक्ष पहले दिन सुबह 12:50 से पहले लगाएं धूप

7 सितंबर दोपहर 12.57 बजे से लगेगा चंद्र ग्रहण का सूतक

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 06, 2025

On the first day of Shradh Paksha, light incense before 12:50 in the morning
On the first day of Shradh Paksha, light incense before 12:50 in the morning

श्राद्ध पक्ष रविवार से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से सूतक काल शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही श्राद्ध कार्य संपन्न करने होंगे। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले सुबह 12 बजकर 57 मिनट से पहले श्राद्ध और तर्पण के कार्य पूरे करने होंगे।

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि रविवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके कारण चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने से पहले, यानी दोपहर 12:50 से पहले ही पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना होगा। सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ, धार्मिक कार्य और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। चंद्र ग्रहण रात को लगभग 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / श्राद्ध पक्ष पहले दिन सुबह 12:50 से पहले लगाएं धूप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट