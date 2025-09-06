श्राद्ध पक्ष पहले दिन सुबह 12:50 से पहले लगाएं धूप

श्राद्ध पक्ष रविवार से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से सूतक काल शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही श्राद्ध कार्य संपन्न करने होंगे। पितृ पक्ष शुरू होने से पहले सुबह 12 बजकर 57 मिनट से पहले श्राद्ध और तर्पण के कार्य पूरे करने होंगे।
पंडित अशोक व्यास ने बताया कि रविवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके कारण चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने से पहले, यानी दोपहर 12:50 से पहले ही पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना होगा। सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ, धार्मिक कार्य और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। चंद्र ग्रहण रात को लगभग 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा।