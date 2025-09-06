श्राद्ध पक्ष पहले दिन सुबह 12:50 से पहले लगाएं धूप

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि रविवार को चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके कारण चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होने से पहले, यानी दोपहर 12:50 से पहले ही पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना होगा। सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ, धार्मिक कार्य और शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। चंद्र ग्रहण रात को लगभग 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा।