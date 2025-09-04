पानी भराव से आमजन बेहाल, गडढ़े में तब्दील हो गई सड़क

राजस्थान जन मंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने राजस्थान पत्रिका के बुधवार को आयोजित ‘जनमंच’ आयोजन में उपस्थित होकर शहर की समस्या को रखा। सोनी ने पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों से समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। सोनी ने कहा कि शहर की प्रमुख समस्याओं का त्वरित निदान किया जाए। गड्ढे भरवाए जाएं, पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए और बिजली के खुले पैनल तुरंत बंद किए जाएं। सोनी के साथ शिव प्रकाश चन्नाल और जय नारायण जोशी भी उपस्थित रहे।