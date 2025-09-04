पानी भराव से आमजन बेहाल, गडढ़े में तब्दील हो गई सड़क

राजस्थान जन मंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने राजस्थान पत्रिका के बुधवार को आयोजित ‘जनमंच’ आयोजन में उपस्थित होकर शहर की समस्या को रखा। सोनी ने पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों से समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। सोनी ने कहा कि शहर की प्रमुख समस्याओं का त्वरित निदान किया जाए। गड्ढे भरवाए जाएं, पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए और बिजली के खुले पैनल तुरंत बंद किए जाएं। सोनी के साथ शिव प्रकाश चन्नाल और जय नारायण जोशी भी उपस्थित रहे।
रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या
सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की अव्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। वाहन खड़े करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिससे आए दिन जाम और विवाद की स्थिति बनती है।
रामधाम अंडरब्रिज बना खतरा
रामधाम के सामने बने रेलवे अंडरब्रिज के पास जानलेवा गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। बारिश में ये गड्ढे और गहरे हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
ट्रांसफार्मर के खुले पैनल से हादसे का डर
बारिश में भीलवाड़ा शहर में लगे ट्रांसफार्मरों के नीचे खुले 11 हजार वॉल्ट के पैनल किसी भी समय हादसे को न्यौता दे सकते हैं। राहगीरों और बच्चों के लिए यह बड़ा खतरा बना हुआ है।
रोडवेज बस स्टैंड पर अतिक्रमण
रोडवेज बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। दुकानें और ठेले वालों के कब्जे से यात्रियों को बसों तक पहुंचने में परेशानी होती है।
जगह-जगह गड्ढे, टूटी सड़कें