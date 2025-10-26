आरटीई व फीस पुनर्भरण योजनाओं के तहत विद्यार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन

शैक्षिक सत्र 2025–26 में आरटीई के तहत अध्ययनरत बालक-बालिकाओं, वीर बाला काली बाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा निदेशक, बीकानेर ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। राज्यभर में इस कार्य को 5 नवंबर तक पूर्ण करने को कहा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में गठित सत्यापन दल गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) करेंगे।