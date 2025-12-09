‘बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता’, भीलवाड़ा पहुंचे तोगड़िया ने बाबरी मस्जिद पर कही ये बात

प्रवीण तोगड़िया समेत अन्य लोग (फोटो- पत्रिका)
भीलवाड़ा: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। तोगड़िया पिछले कई दिनों से राजस्थान के विभिन्न शहरों के दौरे पर हैं। वे रविवार को चितौड़गढ़ से होते हुए भीलवाड़ा के उपनगरपुर पहुंचे।
यहां बीलिया में उनका विभिन्न हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। देर शाम वर्धमान कॉलोनी स्थित चंद्र सिंह जैन के आवास पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तोगड़िया ने कहा कि अब हिंदुओं के घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ‘ओम श्री’ अभियान के जरिए हिंदुओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने की पहल की जाएगी।
उन्होंने कहा, हनुमानजी की गदा अब देश के हिंदुओं की रक्षा करेगी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने 1992 की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि 33 साल पहले हिंदुओं ने 450 सालों का कलंक केवल साढ़े चार घंटे में मिटा दिया था। एक आह्वान पर आठ लाख कारसेवकों ने राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान दिया, जो सम्मान के पात्र हैं।
डॉ. तोगड़िया ने राजस्थान में बनाए धर्मांतरण कानून की सराहना करते हुए कहा कि कई जिलों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसे रोकने के लिए हम भी प्रयासरत हैं। चंद्र सिंह जैन ने बताया कि तोगड़िया सोमवार को भीलवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम को बिजौलियां जाएंगे।
प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम का कोई समर्थन नहीं किया और इससे दूरी बनाते हुए इसमें शामिल टीएमसी विधायक को पद से हटवा दिया। मीडिया से बातचीत में तोगड़िया ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर भी अपनी राय रखी।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का सही तरीके से पुनर्मूल्यांकन होना जरूरी है, ताकि किसी भी बांग्लादेशी नागरिक का नाम गलती से भारतीय मतदाता सूची में शामिल न हो और किसी भारतीय नागरिक का नाम कटे नहीं।
उन्होंने कहा, यदि प्रशासन ईमानदारी से यह काम करता है तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने पर तोगड़िया ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि आज के भारत में बाबर और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक किरदारों का सहारा लेकर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है।
तोगड़िया ने कहा, मुगल हुमायूं के कोई वंशज आज देश में नजर नहीं आते। कई हुमायूं आए और चले गए। महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज आज सांसद और विधायक हैं। हमने मोगलों का मुकाबला किया है। बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
