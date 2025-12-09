‘बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता’, भीलवाड़ा पहुंचे तोगड़िया ने बाबरी मस्जिद पर कही ये बात

उन्होंने कहा, हनुमानजी की गदा अब देश के हिंदुओं की रक्षा करेगी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने 1992 की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि 33 साल पहले हिंदुओं ने 450 सालों का कलंक केवल साढ़े चार घंटे में मिटा दिया था। एक आह्वान पर आठ लाख कारसेवकों ने राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान दिया, जो सम्मान के पात्र हैं।