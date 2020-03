होम आइसोलेशन की पालना नहीं तो होगी जेल

भीलवाड़ा।

Jail if not the cradle of home isolation कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका में जिन लोगों को होम आइसोलोशन में रखा गया है। जिला कलक्टर के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर उन्हें आइसोलेशन की पूरी पालना करने के निर्देश दिए है। यह नोटिस ऐसे लोगों को दिए जा रहे है जो घरों से निकल कर आम जन का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त उटाने के साथ हिदायत भी दे रही है। Jail if not the cradle of home isolation इसके तहत संदिग्ध लोगों को नोटिस थमाए है।

जिला प्रशासन ने तय किया है कि अब भी यदि होम आइसोलेशन की पालना नहीं की गई तो उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। जहां अलग से आइसोलेशन वार्ड में बंद रखा जाएगा। बिजौलिया के उफखण्ड मजिस्ट्रेट ने बिजौलिया के संदिग्ध रोगी को नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमित होने की आशंका में रखा गया हैए उन्हें 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। यह समयावधि गुजरने के बाद ही वे सेफ जोन में आ सकते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे है उन्हें पुलिस की मदद से उसकी खोज करा पुनरू घर लाकर होम आइसोलेशन में भेजा गया। होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने पर उस परिवार के तीन सदस्यों को कानूनी रूप से पाबंद कराया जाएगा। वहीं ऐसे लोगों की निगरानी की लिए टीमें भी गठित की गई है। नोटिस में कहा गया है कि संदिग्घ रोगी एक ही कमरे में रहेगा। वह दिन में 20 बार हाथ धोएगा। खाना भी एक ही कमरे रहकर खाएगा। कमरे से बाहर निकलता है तो वह परिवार के सदस्यों से मास्क लगाकर एक मीटर दूरी से बातचीत करेगा।