राजस्थान आवासन मण्डल को नहीं मिला जमीन का मुआवजा

भीलवाड़ाPublished: Feb 07, 2024 05:50:29 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Rajasthan Housing Board did not get compensation for the land राजस्थान आवासन मण्डल को वस्त्रनगरी में आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं का सपना साकार के लिए मुआवजे के बदले जमीनें नहीं मिल रही। हालात यह है कि सरकार को दी जमीनों के बदले जमीन नहीं मिलने से भीलवाड़ा में आवासन मण्डल की नई आवासीय योजना एक दशक से अस्तित्व में ही नहीं आ रही।

