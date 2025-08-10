रक्षाबंधन पर्व: भाई की कलाई पर सजा स्नेह का डोर…बहन ने रक्षासूत्र बांधकर मांगा सुरक्षा का वचन

रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला। बहनों ने दिनभर राखियां, सजावटी सामग्री और मिठाइयों की खरीदारी की। मिठाई की दुकानों, गिफ्ट सेंटर और फूलों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। भाइयों ने भी अपनी बहनों के लिए गिफ्ट, कपड़े और अन्य उपहार खरीदें। शहर से लेकर गांव तक रक्षाबंधन का उत्साह देखने लायक था। कई परिवारों में रिश्तेदार और भाई-बहन एकत्र हुए, तो कहीं दूर-दराज से बहनें अपने भाइयों के पास पहुंचीं। मिठाइयों की खुशबू, राखियों की सजावट और हंसी-खुशी के माहौल ने पूरे जिले को त्योहारमय बना दिया।