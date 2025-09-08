Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: विवाहित और अविवाहित महिलाओं से आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, जानें कितनी होनी चाहिए उम्र

Application On Vacant Post: आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

भीलवाड़ा

Akshita Deora

Sep 08, 2025

Rajasthan Anganwadi Kendra Good News Rs 50 crore Rejuvenated Send Proposals
फाइल फोटो पत्रिका

Bhilwara News: महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। विभाग की ओर से शहर व जिले में कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि
अजमेर
If you want a government job then hurry up Rajasthan SI Platoon Commander Recruitment-2025 Application Last Date Today

12वीं पास और स्थानीय निवासी जरूरी

ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला का उसी राजस्व गांव का निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र या वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा व तलाकशुदा महिला ससुराल व मायके दोनों को ही स्थानीय निवासी माना जाएगा।

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी आवश्यक है। आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजाति , विधवा, तलाकशुदा महिला व विशेषजन की आयु 40 वर्ष रखी गई है। विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि रिक्त पदों के लिए 29 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

परीक्षा देने लेट पहुंची शिक्षामंत्री की भतीजी, अधिकारियों से लगाती रही गुहार, फूफा मदन दिलावर को कॉल किया तो मिला ये जवाब
बारां
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 12:11 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: विवाहित और अविवाहित महिलाओं से आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, जानें कितनी होनी चाहिए उम्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.