जीएसटी कटौती से किसानों को राहत: अब सौर ऊर्जा पंप 8 हजार तक सस्ते

Relief to farmers due to GST cut: Solar power pumps now cheaper by up to Rs 8,000
किसानों के लिए केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना में अब राहत भरी खबर आई है। सरकार की ओर से जीएसटी दरों में संशोधन के बाद खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाना सस्ता हो गया है। इससे किसानों को अब 4209 से 7811 रुपए तक की बचत होगी।
उद्यान विभाग के उप निदेशक (उद्यान) डॉ. शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसान अब अपनी हिस्सा राशि नए दरों के अनुसार जमा कर सकेंगे। जिन किसानों ने पुराने जीएसटी दरों के अनुसार राशि जमा करवाई थी और 22 सितंबर 2025 से पहले बिल जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी संशोधित स्वीकृति जारी कर अतिरिक्त राशि वापस दी जाएगी। इससे किसानों को अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलेगी।
जिले को मिला 1500 सौर पंपों का लक्ष्य
भीलवाड़ा जिले को पीएम कुसुम योजना के तहत 1500 सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों का लक्ष्य मिला है। इसके तहत किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा पंप स्थापित कर कुएं या ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। अब तक जिले में 866 किसानों ने आवेदन किया है, जिनमें से 587 किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 351 किसानों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं और 280 किसानों के यहां सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
