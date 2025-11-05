जीएसटी कटौती से किसानों को राहत: अब सौर ऊर्जा पंप 8 हजार तक सस्ते

भीलवाड़ा जिले को पीएम कुसुम योजना के तहत 1500 सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों का लक्ष्य मिला है। इसके तहत किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा पंप स्थापित कर कुएं या ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। अब तक जिले में 866 किसानों ने आवेदन किया है, जिनमें से 587 किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 351 किसानों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं और 280 किसानों के यहां सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।