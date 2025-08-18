जवाहर नगर की सड़कों और नालियों की बदहाली से क्षेत्रवासी परेशान

नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैलता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासी आरोप लगा रहे हैं कि सफाई केवल कागजों में दिखाई जाती है। कोई सफाई कर्मचारी नियमित नहीं आता और न ही अधिकारी निगरानी करते हैं। ठेकेदारों पर कागज़ी काम दिखाकर बजट हड़पने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब काम हुआ ही नहीं, तो सीवरेज ठेकेदार को भुगतान किस आधार पर किया गया। उन्होंने मांग की है कि बिल पास करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्रवासियों ने कई बार 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।