भीलवाड़ा

जवाहर नगर की सड़कों और नालियों की बदहाली से क्षेत्रवासी परेशान

सीवरेज का कार्य हुए एक वर्ष पूरा मरम्मत अधूरी गड्ढों से हादसों का खतरा, सफाई केवल कागजों में

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 18, 2025

Residents of Jawahar Nagar are troubled by the poor condition of roads and drains
Residents of Jawahar Nagar are troubled by the poor condition of roads and drains

भीलवाड़ा के वार्ड 12, जवाहर नगर क्षेत्र में लम्बे समय से सड़कों और नालियां जर्जर हाल हैं। सीवरेज का काम हुए एक साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक सड़कों और नालियों की मरम्मत नहीं की गई। बरसात के दिनों में गलियों में पानी भर जाता है और लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम व पार्षद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल सुधार की मांग की है।

पहलवानजी वाली गली सबसे ज्यादा प्रभावित

पटवा मोहल्ले की पहलवानजी वाली गली, जो क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है, पूरी तरह से जर्जर है। नाली का फैरो कवर टूटा हुआ है और नालियां जाम पड़ी हैं। बरसात में यहां से गुजरना सबसे बड़ी समस्या बन जाता है।

मुख्य मार्ग भी खस्ताहाल

मुख्य रोड, जो जवाहर नगर का मुख्य प्रवेश मार्ग है, पूरी तरह जर्जर है। रोजाना सैकड़ों वाहन इस सड़क से गुजरते हैं और गड्ढों के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। लेबर कॉलोनी से जुड़ने वाले मार्ग और आसपास की गलियों की हालत भी समान है।

स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल

नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैलता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासी आरोप लगा रहे हैं कि सफाई केवल कागजों में दिखाई जाती है। कोई सफाई कर्मचारी नियमित नहीं आता और न ही अधिकारी निगरानी करते हैं। ठेकेदारों पर कागज़ी काम दिखाकर बजट हड़पने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब काम हुआ ही नहीं, तो सीवरेज ठेकेदार को भुगतान किस आधार पर किया गया। उन्होंने मांग की है कि बिल पास करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्रवासियों ने कई बार 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

18 Aug 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जवाहर नगर की सड़कों और नालियों की बदहाली से क्षेत्रवासी परेशान

